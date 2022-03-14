Во Франции активист захватил виллу дочери Путина. Туда планируют заселить эвакуированных украинцев

Французский активист Пьер Афнер захватил виллу дочери путина в городе Биарриц, пишет The Insider. Туда планируют заселить эвакуированных из-за войны украинцев.
Как пишет издание, Пьер уже сменил замки в доме и готов принять всех людей, пострадавших от войны, которую развязала российская федерация.
Как пишет издание, Пьер уже сменил замки в доме и готов принять всех людей, пострадавших от войны, которую развязала российская федерация.
Это вилла "Альта Мира", в которой проживает младшая дочь президента России – Екатерина Тихонова.
В общей сложности там обустроено восемь спальных мест, а также три ванные комнаты.
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