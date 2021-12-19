Во Флориде самолёт упал на машину, в которой ехали мать и ребёнок

10:52 16 Март Киев, Украина

В Соединенных Штатах Америки два человека погибли после падения легкомоторного самолета на автомобиль.

Крушение произошло в городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида, в авиакатастрофе погибли два человека и еще двое, находившиеся на земле, пострадали. Эту информацию сообщает телекомпания NBC.





Самолет рухнул через несколько минут после взлета. Он столкнулся с автомобилем и взорвался. Двое погибших находились в кабине самолета. Пострадавшие женщина и ребенок были пассажирами автомобиля - их госпитализировали.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует причины и обстоятельства катастрофы.