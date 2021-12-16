Внук Элвиса Пресли погиб от огнестрельного ранения

Американские СМИ сообщили, что 27-й внук иконы американской поп-культуры Элвиса Пресли был найден мертвым в своих апартаментах в Калабасасе, штат Калифорния.
Бенджамина Кио был очень похож на своего звездного дедушку, погиб от огнестрельного ранения. Полиция рассматривает версию самоубийства.
Это известие повергло в шок мать погибшего и единственную дочь Элвиса Пресли 52-летнюю Лизу. У дочери "короля рок-н-ролла" остались 31-летняя дочь Райли и 11-летние девочки-близняшки, рожденные в четвертом браке.
О жизни внука Элвиса Пресли было известно немногое — он, как и его звездные родственники, увлекался музыкой.
Напомним, что "король рок-н-ролла" Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, но по сей день остается иконой американской поп-культуры и входит в тройку самых покупаемых солистов мира. Артист записал 150 альбомов и был трижды награжден премией "Грэмми". Причиной смерти Пресли стала остановка сердца на фоне приема чрезмерной дозы различных медикаментов (по одной из версий, это были наркотики).
Это известие повергло в шок мать погибшего и единственную дочь Элвиса Пресли 52-летнюю Лизу. У дочери "короля рок-н-ролла" остались 31-летняя дочь Райли и 11-летние девочки-близняшки, рожденные в четвертом браке.
О жизни внука Элвиса Пресли было известно немногое — он, как и его звездные родственники, увлекался музыкой.
Напомним, что "король рок-н-ролла" Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, но по сей день остается иконой американской поп-культуры и входит в тройку самых покупаемых солистов мира. Артист записал 150 альбомов и был трижды награжден премией "Грэмми". Причиной смерти Пресли стала остановка сердца на фоне приема чрезмерной дозы различных медикаментов (по одной из версий, это были наркотики).
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