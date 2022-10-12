Вместо ядерного оружия москва пускает в ход лукашенко

Обвинение беларуси Украины в якобы подготовке к нападению является ничем иным, как попыткой россии ослабить наступление украинских войск на фронте.
Об этом пишет в Twitter-аккаунте министр обороны Литвы Арвидаса Анушаушкаса.
Напомним, что вчера, 8 октября, минск вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой обвинил Украину в якобы подготовке к удару по территории беларуси.
По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, беларусь готовится организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка по "освобождению" территорий. Не исключено, что страна может попытаться захватить приграничные территории Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии