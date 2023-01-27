Власти Японии утвердили расширение санкций против рф

Япония дополнила список санкций против физических и юридических лиц рф, а также экспортные ограничения в связи "текущей международной ситуацией вокруг Украины".
Об этом 27 января сообщило правительство страны.
Отмечается, что Токио примет меры по замораживаю активов 22 физических и трех юридических лиц. Отдельные санкции затронут 14 физлиц, которые причастны к аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины.
Среди них - детский омбудсмен Мария Львова-Белова, заместитель министра обороны рф Михаил Мизинцев, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, родственники российского олигарха Сулеймана Керимова, генералы российской армии, гауляйтеры, назначенные на должности на захваченных территориях.
Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт товаров общего назначения и товаров, связанных с укреплением военного потенциала, в отношении 49 российских компаний.
Под санкции, в частности, попали корпорация Иркут, Московский машиностроительный завод Авангард, ПАО Камаз, Тульский оружейный завод, конструкторские бюро и научно-технические центры.
Ограничения вступают в действие с 3 февраля.
Запрет на экспорт в рф включает ядерные установки, оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов, вакцины и медицинские изделия, взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения, подшипники, переносные генераторы, роботов, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.
Об этом 27 января сообщило правительство страны.
Отмечается, что Токио примет меры по замораживаю активов 22 физических и трех юридических лиц. Отдельные санкции затронут 14 физлиц, которые причастны к аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины.
Среди них - детский омбудсмен Мария Львова-Белова, заместитель министра обороны рф Михаил Мизинцев, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, родственники российского олигарха Сулеймана Керимова, генералы российской армии, гауляйтеры, назначенные на должности на захваченных территориях.
Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт товаров общего назначения и товаров, связанных с укреплением военного потенциала, в отношении 49 российских компаний.
Под санкции, в частности, попали корпорация Иркут, Московский машиностроительный завод Авангард, ПАО Камаз, Тульский оружейный завод, конструкторские бюро и научно-технические центры.
Ограничения вступают в действие с 3 февраля.
Запрет на экспорт в рф включает ядерные установки, оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов, вакцины и медицинские изделия, взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения, подшипники, переносные генераторы, роботов, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.
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