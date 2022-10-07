Власти Японии расширили санкции против россии

12:05 07 октября Киев, Украина

На фоне аннексии россии украинских территорий, Япония расширила санкции против агрессора. В санкционный список попали более 80 физлиц и 9 юрлиц. Соответствующий список опубликован японским Министерством финансов.



В черный список Японии попали родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны россии Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер-министра Михаила Мишустина, замглавы Совета Безопасности Дмитрия Медведева, пропагандистка Маргарита Симоньян.



Также ограничения были введены против полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, гимнастки Алины Кабаевой, которую называют неофициальной женой президента рф владимира путина, лидера байкерского клуба Ночные волки Александра Залдостанова по прозвищу Хирург, члена "совета администрации Запорожской области" Владимира Рогова, советника "главы Крыма" Олега Крючкова. Активы всех попавших в реестр будут заморожены.



Кроме того, под санкции Японии попали: оружейный концерн Калашников,"ОДКБ-Климов (ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации), концерн Созвездие (производство интеллектуальных систем радиоэлектронной борьбы), холдинг Росэлектроника (входит в корпорацию Ростех).