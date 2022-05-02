Власти Японии хотят ввести чрезвычайное положение

Власти Японии находятся в процессе обсуждения введения в стране чрезвычайного положения, к данному решению их подталкивает молниеносное распространение коронавируса среди местных жителей.
Об этом сообщает Reuters.
В частности, чрезвычайное положение могут ввести и в части острова Окинава.
Ожидается, что премьер-министр Японии Есихиде Суга официально объявит об этом решении после того, как эксперты одобрят его.
Указано, что страна сейчас пытается сдержать распространение нового штамма "Дельта", в то время как каждый день в Японии регистрируют рекордное количество случаев COVID-19.
По последним данным, 64% больничных коек в Токио заполнены больными COVID-19.
Напомним, за минувшие сутки на Олимпиаде в Токио среди участников и персонала зафиксировали 27 случаев COVID-19.
Добавим, вчера в Японии обнаружили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: это самый большой показатель за все время пандемии.
В частности, чрезвычайное положение могут ввести и в части острова Окинава.
Ожидается, что премьер-министр Японии Есихиде Суга официально объявит об этом решении после того, как эксперты одобрят его.
Указано, что страна сейчас пытается сдержать распространение нового штамма "Дельта", в то время как каждый день в Японии регистрируют рекордное количество случаев COVID-19.
По последним данным, 64% больничных коек в Токио заполнены больными COVID-19.
Напомним, за минувшие сутки на Олимпиаде в Токио среди участников и персонала зафиксировали 27 случаев COVID-19.
Добавим, вчера в Японии обнаружили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: это самый большой показатель за все время пандемии.
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