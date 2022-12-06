Власти Венгрии заблокировали выделение Украине 18 млрд евро

14:22 06 декабря Киев, Украина

Правительство Венгрии официально помешали выделению Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи Евросоюза в 2023 году.



Об этом сообщают СМИ во вторник, 6 декабря.



В частности, министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против принятия Европейским советом поправок по выделению помощи Украине.

"Венгрия против поправки в финансовое законодательство", – сказал он сегодня в Брюсселе в рамках открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Речь шла о внесении поправок в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно всеми странами ЕС.



В то же время министры стран-членов Евросоюза проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.

"К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по экономике и финансам найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину", – прокомментировал председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра.

Как известно, 9 ноября Еврокомиссия предложила выделить Украине 18 млрд евро в 2023 году. Средства должны предоставляться в виде кредитов на очень льготных условиях со сроком погашения до 35 лет.