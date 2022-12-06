Власти Венгрии заблокировали выделение Украине 18 млрд евро

Правительство Венгрии официально помешали выделению Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи Евросоюза в 2023 году.
Об этом сообщают СМИ во вторник, 6 декабря.
В частности, министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против принятия Европейским советом поправок по выделению помощи Украине.
Об этом сообщают СМИ во вторник, 6 декабря.
В частности, министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против принятия Европейским советом поправок по выделению помощи Украине.
Речь шла о внесении поправок в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно всеми странами ЕС.
В то же время министры стран-членов Евросоюза проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.
В то же время министры стран-членов Евросоюза проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.
Как известно, 9 ноября Еврокомиссия предложила выделить Украине 18 млрд евро в 2023 году. Средства должны предоставляться в виде кредитов на очень льготных условиях со сроком погашения до 35 лет.
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