Власти Венгрии и Австрии отказываются предоставлять военную помощь Украине

Министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий отметили позицию их стран в отношении войны, в частности, страны придерживаются политики отказа в военной помощи Украине.
Об этом после их встречи в Будапеште написали в oe24.at.
Об этом после их встречи в Будапеште написали в oe24.at.
Австрия и Венгрия отказываются помогать Украине выжить якобы для того, "чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", но остаются "на стороне мира" (как подчеркнул Салай-Бобровницкий) – и продолжат оказывать гуманитарную помощь беженцам.
Сотрудничество официальных Вены и Будапешта важно, поскольку "мы живем во время опасности", добавил венгерский министр обороны.
В прошлом Венгрия заявляла, что подвергается повышенному давлению из-за беженцев, спасающихся от войны из Украины, в то время как критики отмечают, что лишь немногие беженцы предпочитают задерживаться в стране.
Сотрудничество официальных Вены и Будапешта важно, поскольку "мы живем во время опасности", добавил венгерский министр обороны.
В прошлом Венгрия заявляла, что подвергается повышенному давлению из-за беженцев, спасающихся от войны из Украины, в то время как критики отмечают, что лишь немногие беженцы предпочитают задерживаться в стране.
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