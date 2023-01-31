Власти Венгрии и Австрии отказываются предоставлять военную помощь Украине

15:03 31 января Киев, Украина

Министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий отметили позицию их стран в отношении войны, в частности, страны придерживаются политики отказа в военной помощи Украине.



Об этом после их встречи в Будапеште написали в oe24.at.

"Позиция Австрии и Венгрии в отношении войны в Украине ясна, поскольку обе страны не отправляют оружие в зону конфликта", – заявили они на совместной пресс-конференции.

Австрия и Венгрия отказываются помогать Украине выжить якобы для того, "чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", но остаются "на стороне мира" (как подчеркнул Салай-Бобровницкий) – и продолжат оказывать гуманитарную помощь беженцам.



Сотрудничество официальных Вены и Будапешта важно, поскольку "мы живем во время опасности", добавил венгерский министр обороны.



В прошлом Венгрия заявляла, что подвергается повышенному давлению из-за беженцев, спасающихся от войны из Украины, в то время как критики отмечают, что лишь немногие беженцы предпочитают задерживаться в стране.