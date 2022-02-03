Власти Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками

За незаконное вторжение в воздушное пространство Венесуэлы, был сбит самолет с американским регистрационным номером.
Об этом сообщил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль в своем Twitter-аккаунте в среду, 16 сентября.
Как выяснилось позже, самолет перевозил наркотики из Колумбии.
А в мае, как известно, власти Венесуэлы заявили о задержании двух американских наемников, планировавших вторжение со стороны Колумбии в страну и покушение на Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к событиям в Венесуэле.
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