Власти Турции разрешили Baykar развернуть производство дронов в Украине

15:20 23 июня Киев, Украина





Об этом сказал гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пишет турецкое издание Akit. Компания Baykar получила от властей Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.Об этом сказал гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пишет турецкое издание Akit.

"Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине", – сказал он.

Ожидается, что завод будет открыт в 2025 году. Общий объем запланированных инвестиций в предприятие составляет 95,5 млн. долларов.

"Основная часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле", - сказал Байрактар.

Baykar основала ООО "Авиа Венчур" в 2019 году с целью построить два завода в Украине. Ожидается, что именно ООО "Авиа Венчурс" компании Baykar будет строить завод, где будут производиться Bayraktar TB2 и AKINCI UCAV.