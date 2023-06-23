Власти Турции разрешили Baykar развернуть производство дронов в Украине

Компания Baykar получила от властей Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
Об этом сказал гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пишет турецкое издание Akit.
Об этом сказал гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пишет турецкое издание Akit.
Ожидается, что завод будет открыт в 2025 году. Общий объем запланированных инвестиций в предприятие составляет 95,5 млн. долларов.
Baykar основала ООО "Авиа Венчур" в 2019 году с целью построить два завода в Украине. Ожидается, что именно ООО "Авиа Венчурс" компании Baykar будет строить завод, где будут производиться Bayraktar TB2 и AKINCI UCAV.
Напомним, 19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль сообщил , что Украина готовит соглашение с Турцией, которое позволит строительство завода беспилотников Bayraktar.
В августе стало известно, что турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотные летательные аппараты, включая ударный Bayraktar TB2, уже зарегистрировалась в Украине и приобрела участок для строительства завода.
В октябре стало известно, что Baykar планирует завершить строительство завода в Украине через два года.
В августе стало известно, что турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотные летательные аппараты, включая ударный Bayraktar TB2, уже зарегистрировалась в Украине и приобрела участок для строительства завода.
В октябре стало известно, что Baykar планирует завершить строительство завода в Украине через два года.
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