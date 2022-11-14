Власти Турции подозревают США в причастности к теракту в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отвергает сожаленья Штатов по поводу теракта в Стамбуле, намекнув, что Анкара видит в нем и вину США.
Как сообщает CNN Turk.
Как сообщает CNN Turk.
В общении со СМИ он заявил также, что теракт в Стамбуле был совершен по поручению штаба курдской организации YPG, расположенного в сирийском районе Кобани, а исполнительницу отправили в Турцию через сирийский Африн. По его словам, правоохранители уже провели операции по 21 адресу и задержали 46 человек.
Сойлу заявил также, что организаторы якобы готовили убийство исполнительницы теракта - "выбросить из окна или бросить в канал", чтобы полиция не разоблачила всю сеть.
Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль днем в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.
Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль днем в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.
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