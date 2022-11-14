Власти Турции подозревают США в причастности к теракту в Стамбуле

12:31 14 ноября Киев, Украина





Как сообщает CNN Turk. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отвергает сожаленья Штатов по поводу теракта Стамбуле , намекнув, что Анкара видит в нем и вину США.Как сообщает CNN Turk.

"Мы не принимаем соболезнования от посольства США", - заявил Сулейман Сойлу.

"Мы знаем, как это координировалось. Мы знаем, какой сигнал нам отправили. И мы пошлем очень сильный сигнал в ответ", - сказал министр.

В общении со СМИ он заявил также, что теракт в Стамбуле был совершен по поручению штаба курдской организации YPG, расположенного в сирийском районе Кобани, а исполнительницу отправили в Турцию через сирийский Африн. По его словам, правоохранители уже провели операции по 21 адресу и задержали 46 человек.

"Причастные к теракту могли уже сегодня сбежать в Грецию, но их оперативно схватили", - цитирует министра агентство Anadolu.

Сойлу заявил также, что организаторы якобы готовили убийство исполнительницы теракта - "выбросить из окна или бросить в канал", чтобы полиция не разоблачила всю сеть.



Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль днем в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.