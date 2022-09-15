Власти США и Евросоюза контролируют сделки казахстанских компаний с рф

Власти США и Евросоюза проверяют сделки казахстанских компаний с рф, чтобы не допустить попадание Казахстана под вторичные санкции.
Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
В результате Казахстану удается избегать нарушения санкционного режима против россии.
Потеряв половину импорта в результате санкций и торговой блокады, россия смогла восстановить лишь треть: на конец августа поставки из-за рубежа оставались на 35% ниже докризисных, рассказывал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Параллельный импорт, который прежде считался контрабандой, удалось запустить лишь на 2-2,5 млрд долларов в месяц, а это лишь 8% от совокупного довоенного импорта в россию (в среднем 32 млрд долларов в месяц).
Причем даже эти мизерные поставки находятся под угрозой срыва. "Параллельный" ввоз гаджетов в россию осуществлялся за счет запасов, которые накопили импортеры из стран ЕАЭС. Но за лето они оказались исчерпаны, рассказали «Коммерсанту» источники среди российских дистрибьюторов.
В результате российские компании сталкиваются с отказами со стороны посредников в Казахстане, Кыргызстана и Армении, где на внутреннем рынке уже намечается дефицит техники. Дело в том, что ушедшие из россии иностранные поставщики не наращивали экспорт в страны ЕАЭС, и поэтому нужного объема планшетов, смартфонов, компьютеров там просто нет.
Страны ЕАЭС в марте–июне отгрузили в россию товаров на 9,4 млрд долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года поставки выросли лишь на 15%, или 1,3 млрд долларов. Иными словами, из 18 млрд долларов потерянного ежемесячного импорта союзники кремля на постсоветском пространстве компенсировали только 2,4% (около 430 млн долларов в месяц).
Параллельный импорт, который прежде считался контрабандой, удалось запустить лишь на 2-2,5 млрд долларов в месяц, а это лишь 8% от совокупного довоенного импорта в россию (в среднем 32 млрд долларов в месяц).
Причем даже эти мизерные поставки находятся под угрозой срыва. "Параллельный" ввоз гаджетов в россию осуществлялся за счет запасов, которые накопили импортеры из стран ЕАЭС. Но за лето они оказались исчерпаны, рассказали «Коммерсанту» источники среди российских дистрибьюторов.
В результате российские компании сталкиваются с отказами со стороны посредников в Казахстане, Кыргызстана и Армении, где на внутреннем рынке уже намечается дефицит техники. Дело в том, что ушедшие из россии иностранные поставщики не наращивали экспорт в страны ЕАЭС, и поэтому нужного объема планшетов, смартфонов, компьютеров там просто нет.
Страны ЕАЭС в марте–июне отгрузили в россию товаров на 9,4 млрд долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года поставки выросли лишь на 15%, или 1,3 млрд долларов. Иными словами, из 18 млрд долларов потерянного ежемесячного импорта союзники кремля на постсоветском пространстве компенсировали только 2,4% (около 430 млн долларов в месяц).
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