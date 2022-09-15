Власти США и Евросоюза контролируют сделки казахстанских компаний с рф

08:58 15 сентября Киев, Украина

Власти США и Евросоюза проверяют сделки казахстанских компаний с рф, чтобы не допустить попадание Казахстана под вторичные санкции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций», — сообщил он в кулуарах Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В результате Казахстану удается избегать нарушения санкционного режима против россии.

«Казахстан не попадает под вторичные санкции», — сообщил Тлеуберди.

Потеряв половину импорта в результате санкций и торговой блокады, россия смогла восстановить лишь треть: на конец августа поставки из-за рубежа оставались на 35% ниже докризисных, рассказывал первый вице-премьер Андрей Белоусов.



Параллельный импорт, который прежде считался контрабандой, удалось запустить лишь на 2-2,5 млрд долларов в месяц, а это лишь 8% от совокупного довоенного импорта в россию (в среднем 32 млрд долларов в месяц).



Причем даже эти мизерные поставки находятся под угрозой срыва. "Параллельный" ввоз гаджетов в россию осуществлялся за счет запасов, которые накопили импортеры из стран ЕАЭС. Но за лето они оказались исчерпаны, рассказали «Коммерсанту» источники среди российских дистрибьюторов.



В результате российские компании сталкиваются с отказами со стороны посредников в Казахстане, Кыргызстана и Армении, где на внутреннем рынке уже намечается дефицит техники. Дело в том, что ушедшие из россии иностранные поставщики не наращивали экспорт в страны ЕАЭС, и поэтому нужного объема планшетов, смартфонов, компьютеров там просто нет.



Страны ЕАЭС в марте–июне отгрузили в россию товаров на 9,4 млрд долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года поставки выросли лишь на 15%, или 1,3 млрд долларов. Иными словами, из 18 млрд долларов потерянного ежемесячного импорта союзники кремля на постсоветском пространстве компенсировали только 2,4% (около 430 млн долларов в месяц).