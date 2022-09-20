Власти Словении передадут Украине 28 танков

09:16 20 сентября Киев, Украина

Правительство Словении передаст Вооруженным силам Украины 28 танков M-55 S. Взамен она получит от Германии 40 грузовиков, сообщает 24UR в понедельник, 19 сентября.

Указано, что соответствующее соглашение подписали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб. Согласно сделке между странами, ФРГ передаст словенцам 35 тяжелых погрузочных машин и пять автоцистерн для воды.



При этом в офисе премьера Словении отметили, что соглашение было заключено в духе солидарности с украинским народом, который сталкивается с российской агрессией, и что этот взаимный обмен также укрепит оборонное сотрудничество между двумя странами.



/>Танки M-55 S находились на хранении словенской армии. Это югославская модернизация старого советского танка Т-55. Машина получила динамическую защиту и более мощное вооружение.



Напомним, в июне Словения отправила в Украину 35 БМП M80A. Бронемашины много лет хранились на базе в районе Пивки. Их расконсервация заняла несколько недель.