Власти штата Вашингтон объявили ЧП из-за масштабного наводнения

18:48 16 Ноябрь Киев, Украина

На американский штат Вашингтон обрушилось наводнение, из-за чего местные власти ввели чрезвычайное положение (ЧП). В частности, частично была закрыта межштатная автомагистраль и отмечены значительные перебои в подаче электричества. В настоящее время эвакуировали более 500 людей.



Об этом сообщает CNN.



Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций в округе Ватком, недалеко от границы с Канадой, проводили поисково-спасательные операции, поскольку более 500 человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Спасательные машины смогли добраться до многих жителей, а лодки использовались в местах, где вода была слишком глубокой.», - говорится в сообщении. По словам официальных лиц, сотни жителей были переселены в три «быстро установленных» убежища в округе.

В округе Клаллам десять человек, в том числе 4 детей, были эвакуированы, поскольку наводнение охватило жилой район.



Отмечают, что эвакуацию осуществляли с помощью вертолетов Службы береговой охраны.



Непогода также повлияла на энергетическую инфраструктуру штата, оставив без света более 55 000 потребителей.