Власти штата Вашингтон объявили ЧП из-за масштабного наводнения

На американский штат Вашингтон обрушилось наводнение, из-за чего местные власти ввели чрезвычайное положение (ЧП). В частности, частично была закрыта межштатная автомагистраль и отмечены значительные перебои в подаче электричества. В настоящее время эвакуировали более 500 людей.
Об этом сообщает CNN.
Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций в округе Ватком, недалеко от границы с Канадой, проводили поисково-спасательные операции, поскольку более 500 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Об этом сообщает CNN.
Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций в округе Ватком, недалеко от границы с Канадой, проводили поисково-спасательные операции, поскольку более 500 человек были вынуждены покинуть свои дома.
В округе Клаллам десять человек, в том числе 4 детей, были эвакуированы, поскольку наводнение охватило жилой район.
Отмечают, что эвакуацию осуществляли с помощью вертолетов Службы береговой охраны.
Непогода также повлияла на энергетическую инфраструктуру штата, оставив без света более 55 000 потребителей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии