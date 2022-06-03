Власти Шри-Ланки задержали самолет российской авиакомпании

11:07 03 июня Киев, Украина





Согласно распоряжению,



Приказ был издан судьей Высокого коммерческого суда Коломбо Харшей Сетунгой после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. Он будет действовать до 16 числа текущего месяца. Заявитель подал жалобу, требуя судебного запрета на вылет из Шри-Ланки самолета. 191 пассажир были направлены в отели рядом с аэропортом. Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий рейсу «Аэрофлот» покидать Шри-Ланку в направлении москвы.Согласно распоряжению, самолет Airbus A330, который должен был вылететь в москву, задержан в международном аэропорту Бандаранаике (BIA).Приказ был издан судьей Высокого коммерческого суда Коломбо Харшей Сетунгой после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. Он будет действовать до 16 числа текущего месяца. Заявитель подал жалобу, требуя судебного запрета на вылет из Шри-Ланки самолета. 191 пассажир были направлены в отели рядом с аэропортом.

Самолет был задержан несмотря на то, что власти Шри-Ланки дали гарантии, что они не будут задерживать самолеты, которые россия украла у собственников после начала вторжения в Украину.