Власти Северной Македонии отказали в гражданстве бывшему нардепу Онищенко

17:05 06 декабря Киев, Украина





Правительство



Об этом сообщает Balkan Insight (BIRN). Бывшему нардепу Александру Онищенко , который также находится под санкциями США и фигурирует в коррупционном расследовании в Украине, отказано в предоставлении гражданства.Правительство Северной Македонии решило отозвать решение о предоставлении гражданства бывшему нардепу Александру Онищенко, который находится под санкциями США и фигурирует в коррупционном расследовании в Украине.Об этом сообщает Balkan Insight (BIRN).

"Правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства Александру Онищенко после того, как BIRN сообщил, что украинцу-беглецу, который также находится в черном списке США, был выдан паспорт при невыясненных обстоятельствах", - говорится в сообщении издания.

Как сообщалось, решение о предоставлении Онищенко гражданства было принято еще в конце мая 2022 года на заседании правительства Северной Македонии. Оно было принято без обсуждений и в отсутствие самого экс-депутата.



В протоколе заседания правительства, который был опубликован позже, указано, что гражданство Онищенко было предоставлено с учетом "положительного заключения Агентства по делам молодежи и спорта" Северной Македонии.



Напомним, Александр Онищенко - бывший депутат от "Партии регионов" Виктора Януковича. В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в нанесении ущерба госпредприятию "Укргаздобыча" на более 1,6 миллиарда гривен из-за продажи газа по заниженным ценам.



В том же году Верховная Рада сняла с Онищенко иммунитет, а суд позже арестовал его имущество, но депутат успел выехать за границу. Сначала он находился в Германии, где под стражей ждал экстрадиции в Украину. Но немецкий суд отказал в экстрадиции, сославшись на то, что в этом случае "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах".



В январе 2021 года США внесли Александра Онищенко в санкционный список за участие в "российской сети вмешательства в выборы президента США". В октябре того же года стало известно, что Онищенко получил гражданство россии.