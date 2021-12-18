Власти Саудовской Аравии хотят озеленить страну и высадить 10 млрд деревьев

09:58 28 Март Киев, Украина

В то время, как главы сорока государств планируют собраться на очередной саммит по проблемам глобальных климатических изменений, власти Саудовской Аравии предпринимают конкретные шаги для спасения своего региона. Так, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил программу озеленения королевства, в рамках которой будет посажено 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий. Об этом сообщил портал Akhbar Al Saudiya.

Одновременно кронпринц намерен запустить "при содействии арабских братьев" программу "зеленый Ближний Восток", которая предусматривает посадку 40 млрд деревьев по всему региону.

"Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира", - объяснил решение Мухаммед бен Сальман.

По его словам, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь.

"Ежегодные потери от песчаных бурь составляют $13 млрд, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года. Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокращение углеродных выбросов, борьбу с загрязнением и деградацией земель", - отметил принц.

Как указал Мухаммед бен Сальман, саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами "в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету". Он подчеркнул, что реализация стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных.

Ранее министр экологии Украины Роман Абрамовский заявил о негативном воздействии климата на территорию страны. По его словам, юг может стать пустыней.