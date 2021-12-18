Власти Саудовской Аравии хотят озеленить страну и высадить 10 млрд деревьев

В то время, как главы сорока государств планируют собраться на очередной саммит по проблемам глобальных климатических изменений, власти Саудовской Аравии предпринимают конкретные шаги для спасения своего региона. Так, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил программу озеленения королевства, в рамках которой будет посажено 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий. Об этом сообщил портал Akhbar Al Saudiya.
Одновременно кронпринц намерен запустить "при содействии арабских братьев" программу "зеленый Ближний Восток", которая предусматривает посадку 40 млрд деревьев по всему региону.
По его словам, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь.
Как указал Мухаммед бен Сальман, саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами "в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету". Он подчеркнул, что реализация стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных.
Ранее министр экологии Украины Роман Абрамовский заявил о негативном воздействии климата на территорию страны. По его словам, юг может стать пустыней.
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