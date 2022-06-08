Власти рф запретили японцам рыбачить в районе оккупированных Курил

14:26 08 июня Киев, Украина

МИД рф сообщил о приостановке российско-японского соглашения 1998 года, тем самым запретив Японии рыбный промысел возле оккупированных южных Курил по выделяемой россией квоте.



В ведомстве уточнили, что решение было принято из-за попыток Японии заморозить выплаты, полагающиеся москве в рамках соглашения.

«Токио затягивает с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», — сказано в публикации.

Реализация договоренностей возобновится, когда Япония переведет россии деньги, добавили в министерстве.



7 июня японские власти приняли новый пакет санкций против россии. Под ограничения попали два российских и один белорусский банк.



В конце апреля Япония впервые за 19 лет назвала Южные Курилы незаконно оккупированными россией. Эта фраза прописана в новой «Синей книге по дипломатии».



После начала военного конфликта в Украине Токио вернулся к жесткой риторике о принадлежности курильских островов. 21 марта москва отказалась от переговоров о заключении мира по итогам Второй мировой войны из-за "недружественной" политики Японии и введения антироссийских санкций.