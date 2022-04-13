Власти рф втрое увеличили финансирование пропагандистской машины

22:44 12 апреля Киев, Украина

В россии градус государственной пропаганды достиг уровней, не виданных со времен сталинского СССР. За январь-март по статье «средства массовой информации» федеральный бюджет выделил 17,4 млрд рублей

Такие данные приводит статистика Минфина.



По сравнению с тем же периодом прошлого года (5,4 млрд рублей) расходы на государственные телеканалы, агентства и издания подскочили в 3,2 раза. В марте, когда шли боевые действия, бюджет потратил на эти цели 11,9 млрд рублей - вдвое больше, чем за январь-февраль вместе взятые (5,5 млрд)



Хотя конкуренты в лице крупных независимых СМИ были массово зачищены, соцсети заблокированы, а за публикацию "фейков" о деятельности вооруженных сил введены 10-летние тюремные сроки, власти увеличили вливания в пропагандистскую машину рекордным темпом среди всех статей казны.



Так, например, финансирование армии, ведущей крупнейшую войну со времен Афганистана, выросло лишь на 11% (до 824 млрд рублей). Траты на социальную поддержку граждан, по карманам которых ударил рекордный за два десятилетия скачок инфляции, выросли лишь на 6,5% (1,719 трлн рублей).



Вводящая население в военный гипноз госпропаганда щедро финансируется из федеральной казны, на доходах которой санкции пока не сказались.



Согласно закону о бюджете, на финансирование СМИ за год должно быть выделено 114,8 млрд рублей.



Из этой суммы 28,7 млрд рублей заложено для АНО «ТВ Новости» (управляющей RT); 25,2 млрд рублей - для ВТРК; 1,73 млрд рублей - для «Общественного телевидения России»; 1 млрд - для телецентра «Останкино»; 6 млрд - для «Первого канала».



7,5 млрд рублей в виде коллективной субсидии бюджет выделяет «Первому каналу», НТВ, ТРК «Петербург», «ТВ Центру» и «Карусели». 1,8 млрд рублей должен получить канал «Звезда».



Помимо этого, 9,3 млрд рублей заложено для МИА «Россия Сегодня», 3,6 млрд рублей - для агентства «ИТАР-ТАСС».