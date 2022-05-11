Власти рф спустили почти 100 млн рублей на Z-концерты по всей стране

Власти рф потратили 95,3 млн рублей на патриотические митинги-концерты «zа россию», которые прошли в 31 городе страны в апреле–мае.
Об этом со ссылкой на данные портала госзакупок сообщает Русская служба Би-Би-Си. Это самый дорогой госконтракт на проведение концертной программы, когда-либо заключенный в стране, отмечает издание.
Мероприятия организовывало подразделение Министерства культуры Росконцерт. Все средства, выделенные на них, — бюджетные.
Мероприятия организовывало подразделение Министерства культуры Росконцерт. Все средства, выделенные на них, — бюджетные.
Деньги распределили между 34 артистами, которые согласились стать "патриотами": среди них Александр Скляр и группа «Ва-Банкъ», Анита Цой, Джанго, группа «Фабрика», Николай Расторгуев, Олег Газманов, Сергей Бобунец и другие.
Больше всего, 10,5 млн рублей, на семи концертах концертах марафона заработал певец Сергей Галанин со своей группой «СерьГа». Гонорар певицы Виктории Дайнеко за четыре выступления составил 4 млн рублей. Петербургская группа «Пилот» за столько же выступлений заработала 6 млн рублей. При этом единственный концерт нижегородской группы «Uma2rman» в Барнауле стоил 4 млн рублей — он стал самым дорогим выступлением на марафоне.
На концертах заработали не только патриотически настроенные музыканты, но и другие артисты. Например, звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов за три своих выступления на разных концертах получил 3,4 млн рублей. А донецкая поэтесса Анна Ревякина за выступление с программой «Донбасс» заработала 332,4 тысячи рублей.
Больше всего, 10,5 млн рублей, на семи концертах концертах марафона заработал певец Сергей Галанин со своей группой «СерьГа». Гонорар певицы Виктории Дайнеко за четыре выступления составил 4 млн рублей. Петербургская группа «Пилот» за столько же выступлений заработала 6 млн рублей. При этом единственный концерт нижегородской группы «Uma2rman» в Барнауле стоил 4 млн рублей — он стал самым дорогим выступлением на марафоне.
На концертах заработали не только патриотически настроенные музыканты, но и другие артисты. Например, звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов за три своих выступления на разных концертах получил 3,4 млн рублей. А донецкая поэтесса Анна Ревякина за выступление с программой «Донбасс» заработала 332,4 тысячи рублей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии