Власти рф спустили почти 100 млн рублей на Z-концерты по всей стране

19:27 11 мая Киев, Украина

Власти рф потратили 95,3 млн рублей на патриотические митинги-концерты «zа россию», которые прошли в 31 городе страны в апреле–мае.
 
Об этом со ссылкой на данные портала госзакупок сообщает Русская служба Би-Би-Си. Это самый дорогой госконтракт на проведение концертной программы, когда-либо заключенный в стране, отмечает издание.

Мероприятия организовывало подразделение Министерства культуры Росконцерт. Все средства, выделенные на них, — бюджетные.
 
Деньги распределили между 34 артистами, которые согласились стать "патриотами": среди них Александр Скляр и группа «Ва-Банкъ», Анита Цой, Джанго, группа «Фабрика», Николай Расторгуев, Олег Газманов, Сергей Бобунец и другие.

Больше всего, 10,5 млн рублей, на семи концертах концертах марафона заработал певец Сергей Галанин со своей группой «СерьГа». Гонорар певицы Виктории Дайнеко за четыре выступления составил 4 млн рублей. Петербургская группа «Пилот» за столько же выступлений заработала 6 млн рублей. При этом единственный концерт нижегородской группы «Uma2rman» в Барнауле стоил 4 млн рублей — он стал самым дорогим выступлением на марафоне.

На концертах заработали не только патриотически настроенные музыканты, но и другие артисты. Например, звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов за три своих выступления на разных концертах получил 3,4 млн рублей. А донецкая поэтесса Анна Ревякина за выступление с программой «Донбасс» заработала 332,4 тысячи рублей.