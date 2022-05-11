Власти рф спустили почти 100 млн рублей на Z-концерты по всей стране

19:27 11 мая Киев, Украина

Власти рф потратили 95,3 млн рублей на патриотические митинги-концерты «zа россию», которые прошли в 31 городе страны в апреле–мае.

Об этом со ссылкой на данные портала госзакупок сообщает Русская служба Би-Би-Си. Это самый дорогой госконтракт на проведение концертной программы, когда-либо заключенный в стране, отмечает издание.



Мероприятия организовывало подразделение Министерства культуры Росконцерт. Все средства, выделенные на них, — бюджетные.