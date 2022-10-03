Власти рф разрешили Венгрии отсрочить платежи за газ

19:29 03 октября Киев, Украина

Российский энергетический гигант ПАО «Газпром» позволит Венгрии при необходимости отсрочить платежи за природный газ.

Венгерский государственный энерготрейдер MOV получил трехлетнюю отсрочку по счетам за газ, которые подлежат оплате в течение следующих шести месяцев, сообщает Министерство экономического развития Венгрии.