Власти рф разрешили Венгрии отсрочить платежи за газ

Российский энергетический гигант ПАО «Газпром» позволит Венгрии при необходимости отсрочить платежи за природный газ.
Венгерский государственный энерготрейдер MOV получил трехлетнюю отсрочку по счетам за газ, которые подлежат оплате в течение следующих шести месяцев, сообщает Министерство экономического развития Венгрии.
Венгрия, закупающая в россии 4,5 млрд кубометров газа ежегодно и покрывающая за счет «Газпрома» более 80% своих потребностей в импорте газа, летом договорилась о дополнительных поставках на 700 млн кубов.
Но этот газ не по карману хрупкой венгерской экономике, расходы которой на закупку энергоносителей в этом году достигнут 19 млрд долларов, что почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.
Дополнительные закупки газа, по оценке правительства, обойдутся в 740 млрд форинтов, или 1,7 млрд долларов, что увеличит дыру в государственном бюджете до 6,1% ВВП. Изначально венгерский Минфин закладывал дефицит в 4,9% ВВП.
Проблему усугубляет то, что Венгрия сталкивается с острой нехваткой твердой валюты, которой оплачиваются поставки газа: на конец второго дефицит платежного баланса страны достиг 6,6% ВВП - настолько отток валюты превысил приток по основным операциям.
При этом золотовалютные резервы венгерского ЦБ упали ниже критического порога по нормативам МВФ, который требует, что их объем покрывал по крайней мере три месяца импорта. На этом фоне венгерская валюта - форинт - стремительно дешевеет: она потеряла 4% за последнюю неделю и 13% с начала года, войдя в топ-3 худших среди аналогов на развивающихся рынках.
Возможность отсрочки платежей в адрес «Газпрома» «расширит пространство для маневра и улучшит ликвидность» MVM, заявила компания.
Но этот газ не по карману хрупкой венгерской экономике, расходы которой на закупку энергоносителей в этом году достигнут 19 млрд долларов, что почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.
Дополнительные закупки газа, по оценке правительства, обойдутся в 740 млрд форинтов, или 1,7 млрд долларов, что увеличит дыру в государственном бюджете до 6,1% ВВП. Изначально венгерский Минфин закладывал дефицит в 4,9% ВВП.
Проблему усугубляет то, что Венгрия сталкивается с острой нехваткой твердой валюты, которой оплачиваются поставки газа: на конец второго дефицит платежного баланса страны достиг 6,6% ВВП - настолько отток валюты превысил приток по основным операциям.
При этом золотовалютные резервы венгерского ЦБ упали ниже критического порога по нормативам МВФ, который требует, что их объем покрывал по крайней мере три месяца импорта. На этом фоне венгерская валюта - форинт - стремительно дешевеет: она потеряла 4% за последнюю неделю и 13% с начала года, войдя в топ-3 худших среди аналогов на развивающихся рынках.
Возможность отсрочки платежей в адрес «Газпрома» «расширит пространство для маневра и улучшит ликвидность» MVM, заявила компания.
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