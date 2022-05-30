Власти рф начали тестировать блокировку сервисов VPN

08:40 30 мая Киев, Украина

От попыток закрыть доступ к отдельным VPN-клиентам, которые продолжают работать, вопреки усилиям Роскомнадзора , власти рф перешли к блокировке протоколов, с помощью которых VPN провайдер подключается к серверам.

Таким образом россиянам пытаются обрезать последний канал к заблокированным иностранным соцсетям и ресурсам.



Как сообщает GlobalCheck, в воскресенье возникли проблемы с доступностью двух популярных VPN-протоколов — IPsec и IKEv2. Сложности стали испытывать пользователи в Сибири и южных регионах рф, включая Краснодар и Ростов-на-Дону.



VPN используется не только для выхода в интернет без цензуры, но и для связи между офисами и филиалами компании, поясняет источник на телеком-рынке. Под угрозой паралича может оказаться работа структур, у которых больше чем один офис, продолжает он: «Грубо говоря, сеть продовольственных магазинов «Пятерочка» в регионе не сможет выбить чек, так как нет VPN и нет соединение с базой в москве».