Власти рф могли спланировать инцидент с ракетой, чтобы поссорить Польшу и Украину – премьер Польши

17:59 16 ноября Киев, Украина

Ракета, из-за взрыва которой погибли два человека на агропредприятии в польском селе Пшеводув, вероятно, использовалась противовоздушной обороной Украины, однако не следует исключать вероятность сознательной провокации со стороны россии, направленной на ухудшение отношений между Украиной и Польшей.



Об этом на заседании Совета национальной безопасности Польши заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Rzeszow 112.

"Мы прекрасно знаем, что россияне могут использовать пропаганду, но и могут запланировать определенного рода действия. Всегда следует осознавать, что это все происходит в условиях жестокой войны россии против Украины. Следовательно, россия, которая наспех отступала из Херсона, могла хотеть организовать такие события, где атака могла быть одним из дополнительных или главных элементов, чтобы поссорить между собой Польшу и Украину”, - отметил политик.

Премьер также подчеркнул, что все спецслужбы Польши находятся в состоянии готовности к усилению безопасности Польши в связи с инцидентом.



Ранее сообщалось, что Украина просит предоставить доступ к месту взрыва в Польше.