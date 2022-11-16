Власти рф могли спланировать инцидент с ракетой, чтобы поссорить Польшу и Украину – премьер Польши

Ракета, из-за взрыва которой погибли два человека на агропредприятии в польском селе Пшеводув, вероятно, использовалась противовоздушной обороной Украины, однако не следует исключать вероятность сознательной провокации со стороны россии, направленной на ухудшение отношений между Украиной и Польшей.
Об этом на заседании Совета национальной безопасности Польши заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Rzeszow 112.
Об этом на заседании Совета национальной безопасности Польши заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Rzeszow 112.
Премьер также подчеркнул, что все спецслужбы Польши находятся в состоянии готовности к усилению безопасности Польши в связи с инцидентом.
Ранее сообщалось, что Украина просит предоставить доступ к месту взрыва в Польше.
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