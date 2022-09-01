Власти Польши собрались укрепить границу с рф с помощью электронного забора

17:03 04 августа Киев, Украина

Пограничная служба Польши сообщила, что ведется строительство электронного барьера протяженностью 202 километра на пальско-белорусской границе.

Передает польское агентство PAP.

По словам пресс-секретаря главного коменданта Пограничной стражи республики Анны Михальской, расширение периметральной охраны границы запланировано на участке у границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг рядом с республикой беларусь и Украиной.



Сейчас на белорусской границе в дополнение к имеющемуся 5-метровому забору идет строительство 202-километрового барьера. Там уже установили столбы под камеры, позже появятся датчики и сенсоры.



В феврале стало известно о планах Польши построить стену на границе с россией в рамках выполнения закона об укреплении безопасности страны, вступившего в силу в ноябре 2021-го.



Глава польской пограничной службы Томаш Прага говорил, что достроенная в июне многометровая стена стал ответом на действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в прошлом году создал миграционный кризис на границе.



После начала войны в Украине Варшава обеспокоилась своей обороноспособностью, в том числе из-за начавшейся в России антипольской риторики. В марте премьер-министр Польши Ярослав Качиньский предложил разместить в стране американское ядерное оружие «для сдерживания Москвы», на треть увеличить американский военный контингент на восточном фланге НАТО и создать в Польше новый командный центр альянса. Идею о дополнительных войсках НАТО поддержали прибалтийские государства.