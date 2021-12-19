Власти Пакистана ограничили въезд в страну представителям 12 стран

С 23 марта на территории Пакистана запрещено находиться представителям 12 государств. Такое решение приняло управление гражданской авиации Пакистана из-за роста инфицированных коронавирусом в стране.
Так, теперь временно в Пакистан не смогут попасть граждане Бразилии, Мозамбика, ЮАР, Коморских островов, Руанды, Перу, Колумбии, Ботсваны, Кении, Замбии, Ганы, Танзании.
Запрет, направленный на сдерживание распространения коронавируса, будет действовать с 23 марта по 5 апреля.
Граждане других стран перед прибытием в Пакистан должны сдать тест на COVID-19.
В Пакистане с начала пандемии коронавирусом заболело 626 802 человека, летальных исходов - 13 843.
Так, теперь временно в Пакистан не смогут попасть граждане Бразилии, Мозамбика, ЮАР, Коморских островов, Руанды, Перу, Колумбии, Ботсваны, Кении, Замбии, Ганы, Танзании.
Запрет, направленный на сдерживание распространения коронавируса, будет действовать с 23 марта по 5 апреля.
Граждане других стран перед прибытием в Пакистан должны сдать тест на COVID-19.
В Пакистане с начала пандемии коронавирусом заболело 626 802 человека, летальных исходов - 13 843.
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