Власти Пакистана ограничили въезд в страну представителям 12 стран

09:27 22 Март Киев, Украина

С 23 марта на территории Пакистана запрещено находиться представителям 12 государств. Такое решение приняло управление гражданской авиации Пакистана из-за роста инфицированных коронавирусом в стране.

Так, теперь временно в Пакистан не смогут попасть граждане Бразилии, Мозамбика, ЮАР, Коморских островов, Руанды, Перу, Колумбии, Ботсваны, Кении, Замбии, Ганы, Танзании.

Запрет, направленный на сдерживание распространения коронавируса, будет действовать с 23 марта по 5 апреля.

Граждане других стран перед прибытием в Пакистан должны сдать тест на COVID-19.

В Пакистане с начала пандемии коронавирусом заболело 626 802 человека, летальных исходов - 13 843.