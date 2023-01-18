Власти Мексики решили депортировать россиян, приехавших без обратного билета

13:55 18 января Киев, Украина

Граждан рф прибывших в Мексику без обратного билета стали депортировать. Мексиканские пограничники стали строже проверять документы россиян при въезде в страну, сообщает российские СМИ.

В соцсетях россияне начали жаловаться, что их не выпустили из аэропорта прилета в Мексике, эти случаи подтверждают и в посольстве, и туроператоры.

Сообщают, что запрет на въезд действует для тех туристов, у которых нет обратного билета. Причины в том, что в последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь границу с США и нелегально остаться в Америке. Если обратного билета нет, иностранцев отправляют в изолятор. Дальше их ждет депортация за счет авиакомпании.

Как отмечают представители туроператоров, отказы во въезде получают те, кто путешествует индивидуально.