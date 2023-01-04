Власти Литвы хотят ввести мораторий на российскую культуру

15:12 04 января Киев, Украина

Литовский министр культуры Симонас Кайрис заявил, что рф сознательно использует культуру в качестве оружия, поэтому он хочет ввести ментальный карантин на произведения русских исполнителей. Об этом он заявил в ходе дискуссионной программы ТВ-форум.



Гости студии отметили слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, заявившего в интервью The Guardian такие же слова, как и Кайрис.



По его словам, россия подчеркивает, что ее культура незаменима и возвышенна, и этем насаждает и распространяет идеологию величия своего народа.



При этом Кайрис акцентировал, что не уничтожении книг или музыкальных записей, а скорее в намеренной паузе в отношении российской культуры.