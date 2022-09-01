Власти Латвии аннулировали 761 вид на жительство россиян

15:25 31 августа Киев, Украина

С момента вторжения рф в Украину, правительство Латвии аннулировали 761 вид на жительство россиян.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии.



Так, в период с 24 февраля по 26 августа было аннулировано 578 временных разрешений на жительство граждан россии и 183 постоянных вида на жительство граждан россии.



При этом 264 разрешения были аннулированы, так как не были своевременно поданы документы. Иные причины аннулирования связаны с прекращением трудовых отношений, изменением причины пребывания в Латвии, получением гражданства Латвии. Так, например, в 32 случаях были даны неправильные данные, а 24 разрешения аннулированы потому, что иностранец был включен в базу запретов на перемещение.



Еще восемь разрешений аннулированы, потому что спецслужбы запретили пребывание этих граждан рф в Латвии.



Среди причин аннулирования удостоверений и такие, как смена работодателя, переезд на место жительства в другую страну, развод.



По состоянию на 12 августа у граждан россии было 9189 временных вида на жительство, из них 1820 было выдано в связи с инвестициями. У граждан Беларуси — 2432 временных вида, из них 65 связаны с инвестициями.



По состоянию на 12 августа у 37 183 граждан россии – постоянные виды на жительство.