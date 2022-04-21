Власти Кипра аннулируют «золотые паспорта» еще четырех российских олигархов

Кабинет министров Кипра принял решение лишить аннулировать «золотые паспорта» еще четырех российских олигархов, пишет местное издание Phileleftheros.
По данным газеты, речь идет об Олеге Дерипаске, Григории Березкине, Игоре Кесаеве и Гульбахор Исмаиловой — сестре Алишера Усманова, на которую он записал часть своего имущества. Все они попали в санкционные списки Евросоюза 8 апреля. Вместе с ними гражданства лишатся 11 их близких родственников.
Дерипаска и две его дочери стали гражданами Кипра в 2017 году, Исмаилова в — 2015-м. Березкин и Кесаев были натурализованы в 2012-м, в период президентства Димитриса Христофиаса (2008-2013). При этом вместе с Кесаевым «золотые паспорта» выдали девяти членам его семьи: жене, детям и внукам.
В середине апреля кипрское правительство лишило гражданства попавших под санкции бизнесменов Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича, Александра Пономаренко, а также их жен и детей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии