Власти Казахстана оказывают давление на журналистов, чтобы скрыть правду о протестах - RSF

13:59 10 Январь Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте международной правозащитной организации "Репортеры без границ"



После начала массовых протестов 2 января, вызванных повышением цен на топливо, и после объявления в Казахстане чрезвычайного положения 5 января, журналисты и СМИ, пытающиеся осветить протесты, столкнулись с преследованием действующего режима, пишут правозащитники. Независимые журналисты и СМИ испытывают большие затруднения с освещением беспрецедентных антиправительственных протестов в Казахстане. В частности, власти прибегают к произвольным арестам, насилию со стороны полиции, блокированию телекоммуникаций и Интернета.Об этом сообщается на сайте международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) После начала массовых протестов 2 января, вызванных повышением цен на топливо, и после объявления в Казахстане чрезвычайного положения 5 января, журналисты и СМИ, пытающиеся осветить протесты, столкнулись с преследованием действующего режима, пишут правозащитники.

"Власти не жалеют усилий, чтобы контролировать информацию о протестах и ограничить освещение в СМИ", - заявила руководительница отдела RSF в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

По ее убеждению, беспорядки не должны служить поводом для цензуры СМИ – скорее, наоборот.



Правозащитники призвали президента страны Касима-Жомарта Токаева немедленно восстановить доступ к интернету и заблокированным вебсайтам, а также разрешить журналистам работать свободно, не боясь полиции, чтобы они могли освещать протестное движение, которое уже является "историческим по своему размаху".



В RSF уточнили, что местные силовики без всяких причин арестовали многих репортеров, ставших свидетелями насилия полиции против демонстрантов.



Среди задержанных был Дархан Умирбеков, освещавший демонстрации в столице Нур-Султани для Радио Азаттик – казахской службы пражского общественного вещателя США Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL). Его задержали вечером 4 января и продержали в полиции четыре с половиной часа. Более двух часов журналисту не разрешали встретиться с адвокатом.



Также 4 января ненадолго задерживали главу бюро Алматинского бюро Радио Азаттик Касима Аманжола, хотя он идентифицировал себя журналистом.



В Мангистауском юго-западном регионе, где начались протесты, после задержания группы демонстрантов, которых они снимали, задержали троих журналистов. Двоих из них – репортеров местных "7 канала" Данияра Алимкула и "31 канала" Нурболата Жанабекулы – вскоре отпустили, однако репортерку одной из газет Айжан Ауэлбекову и дальше держали в заключении, рассказали ее коллеги.



В городе Орал редактора регионального еженедельника "Уральская неделя" Лукпана Ахмедьярова несколько часов допрашивали о его якобы "причастности к экстремистской деятельности".



Кроме этих произвольных арестов, журналисты также подвергались физическим нападениям и запугиванию. Так, у репортера новостного сайта Orda.kz Леонида Расказова, освещавшего протесты в Алматы 4 января, попали резиновым шаром. Еще один медийщик – Бек Байтасов получил ранение лица в результате взрыва шумовой гранаты.



В то же время, журналисты также стали мишенью самих протестующих, пишет RSF. В частности, участники одной демонстрации пытались схватить камеру сотрудников информационного агентства KazTag и угрожали бросить в них брусчаткой.



Также местные власти давили на интернет-СМИ – единственные медиа, которые могут обеспечить неограниченное освещение новостей в Казахстане.



В частности, министерство внутренних дел заблокировало доступ на вебсайты Orda.kz и KazTag во второй половине дня 4 января после того, как они опубликовали статьи о насилии со стороны полиции.



Мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal перестали работать вечером 4 января. Интернет был полностью приостановлен по всей стране около 13 часов 5 января. К сети невозможно даже подключиться с помощью VPN или других методов обхода. Доступ к интернету временно восстанавливали вечером того же дня – во время телеобращения Токаева (по состоянию на утро 10 января, в стране постепенно начали восстанавливать интернет. – Ред.).