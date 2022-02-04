Власти Канады рассматривают возможность привлечения армии для разгона протестов антивакцинаторов

17:49 03 Февраль Киев, Украина

В Канаде хотят привлечь военнослужащих для подавления антивакцинаторных протестов. О таких намерениях заявила полиция канадской Оттавы, пишет The Guardian.



По словам начальника полиции Оттавы Питера Слоли, ведомству не хватает сил для разгона акций протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации. В частности, у офицеров нет достаточных ресурсов, чтобы убрать парк грузовых машин, припаркованных активистами. Еще он считает, что у протестующих есть оружие.



29 января колонны дальнобойщиков после недельной езды по Канаде прибыли в канадскую столицу. Движение наименовали как Конвой Свободы. Его создали на фоне требования правительства Джастина Трюдо обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу Соединенных Штатов и Канады.