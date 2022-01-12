Власти Италии задержали спасательный корабль с мигрантами

06:19 12 Январь Киев, Украина

Власти сицилийского порта Трапани задержали спасательное судно с мигрантами Ocean Viking после 11-часовой проверки.

Об этом сообщила группа, управляющая судном.



Поисково-спасательная группа SOS Mediterranee раскритиковала так называемую «чрезвычайную проверку», заявив, что все в порядке.



Задержание произошло ровно через год после того, как Ocean Viking вернулся в море после пяти месяцев, проведенных в Италии заблокированными из-за предполагаемых проблем с безопасностью.



Обычная проверка, проведенная в понедельник сотрудниками государственного контроля порта Трапани, выявила отдельные проблемы с регистрацией контейнерных конструкций на задней палубе Ocean Viking, говорится в заявлении группы.



Структуры были добавлены два с половиной года назад для укрытия выживших и хранения оборудования, добавила группа, настаивая на том, что они были «подтверждены всеми соответствующими регулирующими органами».



«Мы сожалеем о том, что наше судно продолжает подвергаться тщательной проверке», — сказал Фредерик Пенар, операционный директор SOS Mediterranee.



«Эта инспекция стала шестым контролем государства порта, которому подвергся Ocean Viking с момента начала операций в центральном Средиземноморье в августе 2019 года.



«Это приводит к новым задержкам в возобновлении нашей деятельности».



Десятки тысяч людей, стремящихся добраться до Европы, ежегодно пересекают центральное Средиземноморье, отправляясь из Северной Африки на часто прохудившихся и переполненных лодках.

По данным министерства внутренних дел Италии, в 2021 году к берегам страны прибыло более 67 000 мигрантов.



В целом, по оценкам агентства ООН по делам беженцев, около 115 000 человек прибыли в прошлом году по морю в Италию, Грецию, Испанию, Кипр и Мальту. Сообщается, что более 1800 человек погибли или пропали без вести.