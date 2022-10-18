Власти Италии передали Украине новый пакет военной помощи - Резников

07:18 18 октября Киев, Украина

Италия отправила Вооруженным Силам Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте.



Чиновник поблагодарил правительство Италии, а также министра обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи.



По словам украинского министра этот пакет поможет Киеву значительно усилить обороноспособность страны на фоне российской военной агрессии.

"Украина высоко ценит вашу помощь", - добавил Резников.



Глава украинского Минобороны не стал озвучивать, какую именно военную помощь передала Италия.



Как уже сообщалось раньше, Германия, Чехия и Италия подготовили новые пакеты военной помощи для Украины.