Власти Италии одобрили поставки вооружений Украине

Палата депутатов парламента Италии, во вторник, 24 января, одобрила декрет правительства о поставках Украине военной помощи до конца 2023 года.
Об этом сообщает Rai.
Такое решение поддержали 215 итальянских депутатов, против высказались 46. Поскольку в прошлом месяце документ утвердили в Сенате, теперь он окончательно прошел голосование в парламенте Италии.
Как заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, поддержка Украины Италией и международным сообществом осуществляется не для того, чтобы продолжать войну, начатую россией, а чтобы ее закончить.
Об этом сообщает Rai.
Такое решение поддержали 215 итальянских депутатов, против высказались 46. Поскольку в прошлом месяце документ утвердили в Сенате, теперь он окончательно прошел голосование в парламенте Италии.
Как заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, поддержка Украины Италией и международным сообществом осуществляется не для того, чтобы продолжать войну, начатую россией, а чтобы ее закончить.
Ранее стало известно, что правительство Италии примет шестой пакет военной помощи Украине.
Отмечается, что в новый пакет войдут управляемые ракеты Aspide. Предположительно, речь идет о поставках четырех полных комплексов, каждый из которых будет оснащен 18 ракетами радиусом действия 20 км.
Отмечается, что в новый пакет войдут управляемые ракеты Aspide. Предположительно, речь идет о поставках четырех полных комплексов, каждый из которых будет оснащен 18 ракетами радиусом действия 20 км.
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