08:01 05 декабря Киев, Украина

Власти Ирана , пытающегося подавить продолжавшиеся более двух месяцев протесты, связанные с дресс-кодом, пересмотрят закон об обязательном ношении хиджаба для женщин.

Об этом заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.

По словам Монтазери, парламент и судебные органы Ирана уже работают над этим вопросом. Примечательно, что они находятся под почти полным контролем консерваторов. Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее заявлял, что республиканские и исламские основы страны закреплены в Конституции, однако есть «гибкие» способы их реализации.

Хиджаб стал обязательным элементом дресс-кода для женщин Ирана в апреле 1983 года, через четыре года после Исламской революции. 16 сентября 2022 года в стране начались протесты, связанные с убийством полицией нравов 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной якобы за нарушение закона о ношении хиджаба. В результате них многие иранки также перестали носить его. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в ходе протестов были арестованы 14 тысяч человек, включая детей.



Иран признал, что в ходе протестов погибли около 200 человек, и обратился к россии за помощью в подавлении народного восстания. Он попросил предоставить технику для борьбы с протестами, а также направить советников для обучения. Данные властей Ирана разнятся с информацией правозащитников: по словам последних, во время протестов погибли около 460 человек.