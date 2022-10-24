Власти Ирана отрицают утверждение о том, что иранские инструкторы в Крыму помогали силам рф

Глава МИД Ирана Насер Канани в понедельник опроверг информацию о том, что иранские инструкторы находились на временно захваченных территориях Украины и помогали российским силам.
Об этом сообщает AFP.
Комментируя заявление Белого дома об участии в войне в Украине, Канани заявил: "Мы решительно опровергаем эту новость".
Он также обвинил США в стремлении "отвлечь общественное мнение от разрушительной роли, которую они играют в войне в Украине, находясь на одной стороне конфликта и интенсивно экспортируя оружие и технику в Украину".
Как известно, россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников россии. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия россии для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования россией иранских дронов против Украины.
Об этом сообщает AFP.
Комментируя заявление Белого дома об участии в войне в Украине, Канани заявил: "Мы решительно опровергаем эту новость".
Он также обвинил США в стремлении "отвлечь общественное мнение от разрушительной роли, которую они играют в войне в Украине, находясь на одной стороне конфликта и интенсивно экспортируя оружие и технику в Украину".
Как известно, россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников россии. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия россии для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования россией иранских дронов против Украины.
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