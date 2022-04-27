Власти Ирана готовятся отомстить за смерть своего физика-ядерщика

13:09 28 ноября Киев, Украина

После того, как под Тегераном в результате теракта был убит физик-ядерщик и его близкие родственники, в Иране нарастает волна возмущения и жажды возмездия. Как стало известно, правительство страны не замедлило с реакцией. По сообщению агентства Mehr, советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган выступил с заявлением, в котором власти Ирана обещают ответить на убийство главы организации исследований и инноваций Минобороны страны Мохсена Фахризаде.

"Мы обрушимся молнией на убийц мученика", - заявил он. Также о том, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Это преступление не останется без ответа, который последует в нужное время", - сказал он.

Напомним, один из создателей ядерной программы Ирана, ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит под Тегераном накануне. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что к убийству может быть причастен Израиль.