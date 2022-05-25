Власти Ирана готовы к выплате компенсаций по сбитому самолету МАУ

14:29 22 декабря Киев, Украина

Близится к завершению расследование о крушении украинского самолета в Иране, которое произошло в январе этого года. Как стало известно, правительство Ирана готово к погашению ущерба, нанесенного в результате крушения самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) в соответствии с международными нормами. Об этом во вторник, 22 декабря, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Компенсации должны быть выплачены в соответствии с международными нормами без дискриминации по признаку гражданства", - заявил он.

Рабии добавил, что "компенсации не отменяют судебное разбирательство и уголовную ответственность".

Ранее замглавы украинского МИД Евгений Енин заявлял, что иранская сторона отозвала свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе. Енин отметил, что переговоры с Тегераном о размере компенсаций не начинались.

Boeing 737 МАУ потерпел крушение 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди которых граждане Украины, Ирана, Канады, Великобритании, Афганистана, Германии, Швеции.

Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны, приняв воздушное судно за "вражескую цель".

До этого сообщалось, что Иран готов представить отчет о катастрофе с самолетом МАУ.

Сообщалось, что Канада обнародовала отчет о расследовании крушения в Иране самолета МАУ. Отчет пошагово описывает реакцию правительства Канады на информацию о гибели вблизи Тегерана пассажирского самолета и ставит ряд вопросов, на которые должна ответить иранская сторона.