Власти Греции усиливают COVID-карантин

11:35 07 июля Киев, Украина

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом среди молодежи, власти Греции приняли решение усилить карантинные ограничения в стране.

Об этом во вторник, 6 июля, сообщило агентство Reuters.



По данным издания, новые меры вступят в силу с 8 июля.

"С 8 июля рестораны, бары, клубы и развлекательные заведения будут работать только с сидящими клиентами и в соответствии с установленными законодательством правилами о вместимости помещений", - заявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

Он объяснил, что власти снова пошли на такой шаг, поскольку среди заразившихся коронавирусом наблюдается большое число молодежи и лиц, часто посещающих развлекательные мероприятия.



По последним данным, в Греции с населением 10,3 миллиона человек зафиксировано 429 тысяч случаев COVID-19, из них 407 тысяч закончились выздоровлением и 12,7 тысячи - смертью.



Напомним, 14 мая Греция официально открылась для украинских туристов, которые при въезде в страну должны предоставить паспорт вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда, либо сертификат о перенесенной болезни.