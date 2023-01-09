Власти ФРГ намерены ужесточить закон об оружии

В связи с беспорядками в новогоднюю ночь и разоблаченных планах группировки "рейхсбюргеров" по захвату власти в Германии федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер планирует ужесточить закон о владении оружием в стране.
Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung в воскресенье, 8 января, законопроект министерства внутренних дел предусматривает, в частности, запрет на владение особо опасным полуавтоматическим оружием для частных лиц.
В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, которое не признает существование ФРГ, будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия, пишет газета со ссылкой на 48-страничный документ.
За ужесточение закона об оружии Фезер высказалась еще до беспорядков в канун нового года.
В ночь на 1 января в ряде городов Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет. Особенно ожесточенными они были в некоторых районах Берлина.
Однако после ареста 25 человек из числа "рейхсбюргеров" дебаты по поводу закона об оружии получили новый импульс.
Большинство задержанных обвиняются Федеральной прокуратурой в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему.
Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung в воскресенье, 8 января, законопроект министерства внутренних дел предусматривает, в частности, запрет на владение особо опасным полуавтоматическим оружием для частных лиц.
В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, которое не признает существование ФРГ, будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия, пишет газета со ссылкой на 48-страничный документ.
За ужесточение закона об оружии Фезер высказалась еще до беспорядков в канун нового года.
В ночь на 1 января в ряде городов Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет. Особенно ожесточенными они были в некоторых районах Берлина.
Однако после ареста 25 человек из числа "рейхсбюргеров" дебаты по поводу закона об оружии получили новый импульс.
Большинство задержанных обвиняются Федеральной прокуратурой в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему.
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