Власти Эстонии запретили водителям ввозить в страну российское топливо

Правительство Эстонии запретило водителям ввозить на территорию страны бензин из россии в канистрах.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Эстонии.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Эстонии.
Руководитель службы по запретам и ограничениям, представляющий сферу защиты общества при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус отметила, что нефтепродукты из россии запрещается с 6 февраля покупать, ввозить и передавать. Также в список запрещенных товаров входит топливо.
Исходя из правовых актов, житель ЕС может купить топливо у россии в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.
То есть пассажир имеет право ввозить в Европейский союз топливо, находящееся в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначенное для использования в нем.
То есть пассажир имеет право ввозить в Европейский союз топливо, находящееся в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначенное для использования в нем.
Она подчеркнула, что запрет на ввоз товаров в канистрах во время въезда из россии действует одинаково во всех государствах Балтии и Финляндии.
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