Власти Чехии признали россию страной с террористическим режимом

12:20 16 ноября Киев, Украина

Палата депутатов Чехии (нижняя палата парламента) приняла постановление, в которой российский режим признан террористическим.



За проголосовали 129 из 156 присутствующих депутатов, против были 14 депутатов от оппозиционного движения Свобода и прямая демократия (СПД).



В резолюции осуждается нападение рф на Украину, российские удары по объектам энергетической инфраструктуры, а также не признаются результаты так называемых "референдумов", на основании которых рф присоединила к себе оккупированные территории.



Как говорится в документе, действия рф приводят к "широким ограничениям или перебоям в подаче электроэнергии, воды или тепла, подвергая опасности гражданское население".



Депутаты парламента Чехии также поддержали инициативу создать специальный трибунал для судебного преследования за преступления агрессии, а также под руководством Международного уголовного суда расследовать и наказать виновных в военных и преступлениях против человечности, совершенных россией.