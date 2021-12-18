Власти Берлина категорически запретили танцевать посетителям ночных клубов

14:05 04 Декабрь Киев, Украина

На фоне нашумевшей в Киеве «голодной тусы», жесткие меры властей Берлина в отношении танцев в кругу тусовщиков ночных заведений выглядят очень правильными. Эти ограничения вызвал небывалый рост смертности от коронавируса в Германии.

В рамках нового пакета ограничительных мер на фоне борьбы с коронавирусом руководство немецкой столицы Берлина решило не закрывать пока дискотеки и ночные клубы, но запретило там танцевать.

"В целом танцевальные развлекательные мероприятия запрещены, но сами заведения не закрываются. Это значит, что клубы и дискотеки могут продолжать работу, они, как правило, предоставляют услуги гастрономии, но танцевать нельзя", - объяснил решение столичных властей глава канцелярии Берлина Кристиан Гэблер.

Соответствующий запрет будет действовать пока с 8 декабря по 2 января следующего года. В этот период танцевать разрешено на открытом воздухе, но только владельцам COVID-сертификатов.

Напомним, в ФРГ ужесточили правила для непривитых от COVID-19. Так, невакцинированным жителям страны запретили ходить в магазины, кафе и кинотеатры.