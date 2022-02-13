Власти Беларуси пытаются лишить оппозицию СМИ, закрыв портал Tut.by

Борьба белорусских властей с проявлениями демократии в стране продолжается. На этот раз Министерство информации Беларуси решило перекрыть поток новостей, исходящий от оппозиционных сил. Через суд власть намерена закрыть работу неугодного для Лукашенко, но одного из самых популярных среди народа новостных порталов страны - сетевого издания tut.by/">Tut.by.

Основанием для иска стали вынесенные ранее Мининформом предупреждения. Их, начиная с 7 августа, было четыре, в том числе материалы о нарушениях на президентских выборах и о задержании дочери редактора издания.

Если иск будет удовлетворен, Tut.by лишится статуса СМИ. Этот статус позволяет сотрудникам издания "на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию".

Суд по иску о статусе Tut.by пройдет 8 октября.

При этом Tut.by сможет продолжить свою работу, заявили в издании. "Данная процедура не предполагает блокировки сайта", - отмечается в сообщении. Заседание по иску пройдет 8 октября в Экономическом суде Минска.

Регистрация интернет-ресурса в качестве СМИ является в Беларуси добровольной. Tut.by основан в 2000 году, а в статусе СМИ портал был зарегистрирован в январе 2019 года. Издание активно освещает протесты после выборов президента, победителем которых ЦИК назвал Александра Лукашенко.