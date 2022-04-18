Власти Беларуси назвали террористом основателя проектов NEXTA

07:55 20 ноября Киев, Украина

Белорусский комитет госбезопасности внес в списки террористов бывшего главреда и основателя Telegram-каналов NEXTA

Об этом сообщает Telegram канал NEXTA Live.

"Белорусский КГБ внес основателя проектов NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора телеграмм-каналов Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму. В списке они значатся сразу после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев", - говорится в сообщении.

Добавим, что NEXTA отмечается радикальным отношением к белорусским властям и Александру Лукашенко. Зачастую именно эти каналы публикуют информацию об акциях протеста и призывают к восстаниям против правящего режима.