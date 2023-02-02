Власти Австрии выдали подсанкционным россиянам визы для участия в ПА ОБСЕ

10:25 02 февраля Киев, Украина





Об этом СМИ сообщили в министерстве иностранных дел Австрии.



Во вторник австрийское издание Der Standard сообщило, что Австрия "позволит въезд в страну многочисленным политикам и большой группе российских журналистов" для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене.



По данным Der Standard, все заявленные на сегодня члены делегации из россии находятся в санкционных списках Европейского Союза - в частности глава делегации Петр Толстой и Леонид Слуцкий, известные заявлениями в поддержку войны против Украины.



В комментарии СМИ министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что россиянам выдали Австрия согласовала выдачу виз подсанкционным членам российской делегации на заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Об этом СМИ сообщили в министерстве иностранных дел Австрии.Во вторник австрийское издание Der Standard сообщило, что Австрия "позволит въезд в страну многочисленным политикам и большой группе российских журналистов" для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене.По данным Der Standard, все заявленные на сегодня члены делегации из россии находятся в санкционных списках Европейского Союза - в частности глава делегации Петр Толстой и Леонид Слуцкий, известные заявлениями в поддержку войны против Украины.В комментарии СМИ министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что россиянам выдали визы , и объяснило, что это является "юридическим обязательством со стороны Австрии как принимающего государства".

"Австрия заключила с ОБСЕ соглашение об официальной штаб-квартире, и поэтому, согласно международному праву, обязана предоставлять въезд делегатам всех государств-участников ОБСЕ", - говорят в ведомстве.

Относительно того, что большинство членов делегации россиян ПА ОБСЕ находятся в санкционном списке Евросоюза, в МИД Австрии заявили, что "санкции ЕС предусматривают исключение из запрета на въезд именно для таких случаев - то есть для государств со штаб-квартирами ОБСЕ и международных организаций".