Власти Австрии выдали подсанкционным россиянам визы для участия в ПА ОБСЕ

Австрия согласовала выдачу виз подсанкционным членам российской делегации на заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом СМИ сообщили в министерстве иностранных дел Австрии.
Во вторник австрийское издание Der Standard сообщило, что Австрия "позволит въезд в страну многочисленным политикам и большой группе российских журналистов" для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене.
По данным Der Standard, все заявленные на сегодня члены делегации из россии находятся в санкционных списках Европейского Союза - в частности глава делегации Петр Толстой и Леонид Слуцкий, известные заявлениями в поддержку войны против Украины.
В комментарии СМИ министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что россиянам выдали визы, и объяснило, что это является "юридическим обязательством со стороны Австрии как принимающего государства".
Об этом СМИ сообщили в министерстве иностранных дел Австрии.
Во вторник австрийское издание Der Standard сообщило, что Австрия "позволит въезд в страну многочисленным политикам и большой группе российских журналистов" для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене.
По данным Der Standard, все заявленные на сегодня члены делегации из россии находятся в санкционных списках Европейского Союза - в частности глава делегации Петр Толстой и Леонид Слуцкий, известные заявлениями в поддержку войны против Украины.
В комментарии СМИ министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что россиянам выдали визы, и объяснило, что это является "юридическим обязательством со стороны Австрии как принимающего государства".
Относительно того, что большинство членов делегации россиян ПА ОБСЕ находятся в санкционном списке Евросоюза, в МИД Австрии заявили, что "санкции ЕС предусматривают исключение из запрета на въезд именно для таких случаев - то есть для государств со штаб-квартирами ОБСЕ и международных организаций".
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