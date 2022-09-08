Власти Албании решили разорвать дипломатические отношения с Ираном

07:48 08 сентября Киев, Украина

Албания решила разорвать дипломатические отношения с Ираном в ответ на мощную кибератаку против правительственной цифровой инфраструктуры по указанию Тегерана.

Об этом объявил премьер-министр Эди Рама в среду, 7 сентября.



Он отметил, что 15 июля этого года цифровая инфраструктура государственных ведомств Албании подверглась мощной кибератаке, следствием которой было ее разрушение и похищение данных. Рама оценил нанесенный ущерб как "незначительный", по сравнению с первоначальным замыслом злоумышленников. Все системы удалось восстановить, "необратимого стирания данных не произошло".

"В сотрудничестве с партнерскими агентствами, занимающимися противодействием подрывной кибердеятельности и направившими свои команды специалистов в Тирану, удалось установить без всякого сомнения, что атаки 15 июля были действиями не каких-то независимых групп киберпреступников, а актом государственной агрессии. Углубленное расследование предоставило нам подтверждение того, что кибератака против нашей страны была организована и спонсирована Исламской Республикой Иран, привлекшей для атаки против Албании четыре группы", – заявил Эди Рама.

По его словам, среди этих четырех команд одна ранее занималась кибератаками против Израиля, Саудовской Аравии, Иордана, ОАЭ, Кувейта и Кипра.



Премьер отметил, что о выводах расследования были проинформированы стратегические союзники Албании и поделились с ними доказательствами.

"Учитывая это, Совет министров решил безотлагательно разорвать дипломатические связи с Ираном. О решении официальной нотой сообщили посольство Ирана, которое просят в течение 24 часов покинуть территорию Албании, включая весь дипломатический и административно-технический персонал и охрану. Это радикальная мера, которой мы не хотели, но которая вынуждена и полностью пропорциональна серьезности и опасности кибератаки, угрожавшей параличом госслужб, разрушением систем и похищением данных и электронной коммуникации госведомств", – подчеркнул Эди Рама.

Как уточняет Балканский обозреватель, кибератака произошла незадолго до Всемирного саммита свободного Ирана, связанного с иранской оппозицией, который должен был проходить в Албании 23-24 июля. Форум отменили за день до происшествия из-за возможных террористических угроз.