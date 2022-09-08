Власти Албании решили разорвать дипломатические отношения с Ираном

Албания решила разорвать дипломатические отношения с Ираном в ответ на мощную кибератаку против правительственной цифровой инфраструктуры по указанию Тегерана.
Об этом объявил премьер-министр Эди Рама в среду, 7 сентября.
Он отметил, что 15 июля этого года цифровая инфраструктура государственных ведомств Албании подверглась мощной кибератаке, следствием которой было ее разрушение и похищение данных. Рама оценил нанесенный ущерб как "незначительный", по сравнению с первоначальным замыслом злоумышленников. Все системы удалось восстановить, "необратимого стирания данных не произошло".
Он отметил, что 15 июля этого года цифровая инфраструктура государственных ведомств Албании подверглась мощной кибератаке, следствием которой было ее разрушение и похищение данных. Рама оценил нанесенный ущерб как "незначительный", по сравнению с первоначальным замыслом злоумышленников. Все системы удалось восстановить, "необратимого стирания данных не произошло".
По его словам, среди этих четырех команд одна ранее занималась кибератаками против Израиля, Саудовской Аравии, Иордана, ОАЭ, Кувейта и Кипра.
Премьер отметил, что о выводах расследования были проинформированы стратегические союзники Албании и поделились с ними доказательствами.
Премьер отметил, что о выводах расследования были проинформированы стратегические союзники Албании и поделились с ними доказательствами.
Как уточняет Балканский обозреватель, кибератака произошла незадолго до Всемирного саммита свободного Ирана, связанного с иранской оппозицией, который должен был проходить в Албании 23-24 июля. Форум отменили за день до происшествия из-за возможных террористических угроз.
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