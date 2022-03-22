Владимир Машкова обвинил свою дочь Марию Машкову в «предательстве» за антивоенную позицию

17:17 22 марта Киев, Украина





Машкова, которая несколько лет живет в США, заявила, что отец попросил ее «немедленно вернуться в Россию вместе с дочерьми, быть хорошей Актриса Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, рассказала , что отец обвинил ее в «предательстве» за антивоенную позицию. Такое заявление она сделала в интервью CNN.Машкова, которая несколько лет живет в США, заявила, что отец попросил ее «немедленно вернуться в Россию вместе с дочерьми, быть хорошей

россиянкой, попросить прощения за предательство, быть с русским народом, чтобы помогать бороться с украинскими "нацистами"».

"Тот факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, умирая", - сказала в интервью Мария.

Актриса добавила, что ответила отцу отказом и не уверена, что теперь сможет вернуться в Россию.



Актер Владимир Машков публично поддерживает проведение так называемой «специальной военной операции» в Украине. 18 марта он выступил на провластном митинге-концерте, посвященном годовщине аннексии Крыма.