Владимир Машкова обвинил свою дочь Марию Машкову в «предательстве» за антивоенную позицию

Актриса Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, рассказала, что отец обвинил ее в «предательстве» за антивоенную позицию. Такое заявление она сделала в интервью CNN.
Машкова, которая несколько лет живет в США, заявила, что отец попросил ее «немедленно вернуться в Россию вместе с дочерьми, быть хорошей
Машкова, которая несколько лет живет в США, заявила, что отец попросил ее «немедленно вернуться в Россию вместе с дочерьми, быть хорошей
россиянкой, попросить прощения за предательство, быть с русским народом, чтобы помогать бороться с украинскими "нацистами"».
Актриса добавила, что ответила отцу отказом и не уверена, что теперь сможет вернуться в Россию.
Актер Владимир Машков публично поддерживает проведение так называемой «специальной военной операции» в Украине. 18 марта он выступил на провластном митинге-концерте, посвященном годовщине аннексии Крыма.
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