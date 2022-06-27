Владельцам "антикризисного" авто Lada Granta запрещено выезжать на нем из россии

На упрощенной версии Lada Granta, которая выпускается без подушек безопасности, антиблокировочной системы (ABS) и электрических стеклоподъемников, нельзя будет уехать из россии — никуда, кроме беларуси.
Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на источник в дилерской сети Lada.
При покупке Lada Granta Classic такой модификации теперь требуется подписать соглашение об ограничении на выезд за границу. Дело в том, что из-за пониженного экологического класса на таком автомобиле можно передвигаться только на территории россии, а также тех стран, с которыми имеются двухсторонние договоренности на этот счет. В настоящее время они достигнуты только с беларусью.
Также для покупки Lada Granta Classic нужно подписать документ о том, что автомобиль не оборудован тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС, и обязательство по ее установке. Из-за дефицита электронных компонентов правительство разрешило обходиться без системы, служащей для вызова экстренных служб при ДТП, еще в конце 2021 года.
АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta Classic в упрощенной комплектации после выхода из простоя 8 июня. На новых машинах установили 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил и механическую коробку передач. Экологический класс автомобиля был понижен до стандарта Евро-2.
При покупке Lada Granta Classic такой модификации теперь требуется подписать соглашение об ограничении на выезд за границу. Дело в том, что из-за пониженного экологического класса на таком автомобиле можно передвигаться только на территории россии, а также тех стран, с которыми имеются двухсторонние договоренности на этот счет. В настоящее время они достигнуты только с беларусью.
Также для покупки Lada Granta Classic нужно подписать документ о том, что автомобиль не оборудован тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС, и обязательство по ее установке. Из-за дефицита электронных компонентов правительство разрешило обходиться без системы, служащей для вызова экстренных служб при ДТП, еще в конце 2021 года.
АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta Classic в упрощенной комплектации после выхода из простоя 8 июня. На новых машинах установили 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил и механическую коробку передач. Экологический класс автомобиля был понижен до стандарта Евро-2.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии